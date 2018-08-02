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Редкие серебристые облака можно будет видеть в ночном небе весь август
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    Редкие серебристые облака можно будет видеть в ночном небе весь август

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    Редкие серебристые облака можно будет видеть в ночном небе весь август

    Москва, 2 августа. В течение всего месяца в средних широтах можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — серебристые облака.

    Необычные облака можно будет увидеть на фоне темного неба, на высоте 3-10 градусов над горизонтом, в северной части небосвода. Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать с 1 августа в течение всего месяца, сообщает РИА Новости.

    Сребристые облака формируются на высотах в 80-90 километров, в верхних слоях атмосферы благодаря метеоритной пыли, на которой конденсируется и превращается в ледяные кристаллики водяной пар. Из-за расположения в верхних слоях атмосферы и малой толщины облака светятся только в ночное время. Регистрировать их днем можно лишь с помощью поднятой на большие высоты специальной аппаратуры.

    Автор: Алексей Громов
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