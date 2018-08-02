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Стало известно, когда мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина
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    Стало известно, когда мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина

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    Стало известно, когда мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина

    Москва, 2 августа. Мотоцикл проекта «Кортеж» может поступить в обслуживающий президента России Владимира Путина спецгараж в 2019 году.

    «Мотоцикл еще находится в стадии производства, и в спецгараже его нет. Как только он будет готов, обещали в 2019 году, и можно ожидать поставок», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что прототип мотоцикла проекта «Кортеж» уже создан, но модель пока не прошла все испытания. Он также отметил, что мотоцикл появится не раньше 2019 года.

    Проектом «Кортеж» называют семейство автомобилей класса «люкс», созданное для первых лиц государства. Помимо лимузина, в него входят внедорожник, седан и минивэн. Все автомобили созданы на единой модульной платформе (ЕМП).

    Портал «Ридус» сообщил, что на Московском международном автосалоне состоится мировая премьера созданных на основе ЕМП автомобилей класса «люкс».

    Автор: Виктор Мальцев
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