Отставка Тиллерсона могла быть связана с помехами вторжению саудовцев в Катар
Вашингтон, 2 августа. Отставка бывшего главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона могла быть связана со срывом планов ОАЭ и Саудовской Аравии по вторжению в Катар в 2017 году. Об этом со ссылкой на источники в Госдепе и разведке Соединенных Штатов сообщает портал Intercept.
Саудовская Аравия планировала с поддержкой ОАЭ захватить столицу Катара Доху, но против интервенции выступил Тиллерсон. В результате саудовцы были вынуждены отказаться от этого плана.
В издании отмечают, что позиция Тиллерсона побудила Саудовскую Аравию и ОАЭ лоббировать его отставку. Это также объясняет то, что посол ОАЭ в США знал об уходе Тиллерсона с поста госсекретаря за несколько месяцев до отставки.
Напомним, об отставке Рекса Тиллерсона стало известно 13 марта текущего года. Место госсекретаря США занял бывший директор ЦРУ Майк Помпео.