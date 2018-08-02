Отставка Тиллерсона могла быть связана с помехами вторжению саудовцев в Катар

Вашингтон, 2 августа. Отставка бывшего главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона могла быть связана со срывом планов ОАЭ и Саудовской Аравии по вторжению в Катар в 2017 году. Об этом со ссылкой на источники в Госдепе и разведке Соединенных Штатов сообщает портал Intercept.

Саудовская Аравия планировала с поддержкой ОАЭ захватить столицу Катара Доху, но против интервенции выступил Тиллерсон. В результате саудовцы были вынуждены отказаться от этого плана.

В издании отмечают, что позиция Тиллерсона побудила Саудовскую Аравию и ОАЭ лоббировать его отставку. Это также объясняет то, что посол ОАЭ в США знал об уходе Тиллерсона с поста госсекретаря за несколько месяцев до отставки.

Напомним, об отставке Рекса Тиллерсона стало известно 13 марта текущего года. Место госсекретаря США занял бывший директор ЦРУ Майк Помпео.