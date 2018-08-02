В Приморье расстреляли семью с маленьким ребенком

Владивосток, 2 августа. Следственные органы расследуют убийство семьи из трех человек в Приморском крае.

Расправа произошла в селе Каменушка Уссурийского городского округа. Погибли мужчина, женщина и ребенок, их тела обнаружены в одном из частных домов поселка, сообщает со ссылкой на СУ СК России по региону портал Deita.ru.

По данным издания, следственные органы уже установили предполагаемого убийцу. По предварительной версии к убийству может быть причастен местный житель, труп которого обнаружен с огнестрельным ранением в соседнем доме.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.