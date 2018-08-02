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Происшествия
В Приморье расстреляли семью с маленьким ребенком
Происшествия
В Приморье расстреляли семью с маленьким ребенком
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    В Приморье расстреляли семью с маленьким ребенком

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    В Приморье расстреляли семью с маленьким ребенком

    Владивосток, 2 августа. Следственные органы расследуют убийство семьи из трех человек в Приморском крае.

    Расправа произошла в селе Каменушка Уссурийского городского округа. Погибли мужчина, женщина и ребенок, их тела обнаружены в одном из частных домов поселка, сообщает со ссылкой на СУ СК России по региону портал Deita.ru.

    По данным издания, следственные органы уже установили предполагаемого убийцу. По предварительной версии к убийству может быть причастен местный житель, труп которого обнаружен с огнестрельным ранением в соседнем доме.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. 

    Автор: Виктор Мальцев
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