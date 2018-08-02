Вашингтон, 2 августа. Компания Tesla отчиталась о рекордных убытках в 717,5 млн долларов во втором квартале 2018 года. Отчетность доступна на сайте корпорации.

Убытки Tesla связаны с инвестициями в новые модели, в том числе в электрокар Model 3. Но в компании надеются, что уже в третьем квартале продадут 50—55 тысяч автомобилей этой модели, а ее валовая прибыль достигнет 15%.

«Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — сообщает Tesla.

Компания несет убытки несколько кварталов подряд. За первые три месяца года убыток Tesla составил 336,4 миллиона долларов. Ранее RT сообщила, что по итогам четвертого квартала 2017 компания понесла рекордные на тот момент квартальные убытки в 675 млн долларов.