Комитет сената США раскроет показания Бутиной, но не придаст широкой огласке

Вашингтон, 2 августа. Комитет сената США по разведке по просьбе защиты раскроет содержание показаний арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Показания будут раскрыты, но их не предадут широкой огласке. Тем не менее, адвокат россиянки Роберт Дрисколл считает, что расшифровки показаний помогут Бутиной.

«Расшифровки помогут ей. Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке - по крайней мере, на первом этапе», — цитирует Дрисколла РИА Новости.

Марию Бутину задержали в США по обвинению в сговоре, в который она якобы вступила, чтобы работать агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте Соединенных Штатов и в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Газета.ru сообщила, что поводом для обвинений послужил единственный ужин Марии Бутиной с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.