Француз отправился в Москву с посланием дружбы и благодарностью за ЧМ на мотоцикле «Урал»

Париж, 2 августа. Предприниматель из французского города Тур Филипп Верже намерен передать на следующей неделе в Москве послание дружбы и благодарность россиянам за чемпионата мира по футболу.

Француз отметил, что все его друзья и соседи с интересом следили за проходившим в РФ чемпионатом мира по футболу

«В эти дни мы открыли для себя удивительно красивую и гостеприимную страну, и я решил обязательно побывать в Москве, чтобы выразить свое восхищение россиянам, замечательно подготовившим это уникальное первенство», — сообщил Верже в комментарии ТАСС.

Французский предприниматель также связал свою поездку с историей Второй мировой войны. По его словам, важно сохранить «память о битве народов против фашизма». Верже подчеркнул, что Россия внесла решающий вклад разгром фашизма, и во Франции отдают должное ее выдающейся роли.

Француз путешествует по Европе на мотоцикле «Урал». В среду Верже остановился в Берлине, преодолев первые 1,3 тыс. км пути. Предприниматель планирует провести в столице Германии два дня, после чего отправится в Варшаву. В Москву путешественник прибудет 9 августа и посвятит три дня знакомству со столицей России.

Путешествие Верже поддержали спонсоры из Франции, их средства путешественник намерен передать французской ассоциации «Магия в госпитале», которая помогает тяжело больным детям. В память о его поездке будет снят фильм.