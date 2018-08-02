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«Его просто достали»: депутат ГД объяснил, почему Усик отказался от Героя Украины
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    «Его просто достали»: депутат ГД объяснил, почему Усик отказался от Героя Украины

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    «Его просто достали»: депутат ГД объяснил, почему Усик отказался от Героя Украины

    Москва, 2 августа. Украинский боксер Александр Усик отказался от получения звания Героя Украины, так как его утомило внимание к его персоне. С таким предположением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

    Свищев отметил, что украинским властям следовало бы больше уважать и ценить своих спорстменов, вместо того, чтобы провоцировать их.

    «Слова Усика вызывают восхищение и уважение. Он действительно очень многое сделал для своей страны. Вероятно, его все уже просто «достали», после боя Усика в России очень много было противоречивых мнений о его победе», ― приводит слова Свищёва RT.

    Он подчеркнул, что Усик является настоящим гражданином, разумно отказавшимся участвовать в ряде провокаций – например, отвечать на вопросы украинских журналистов о принадлежности Крыма.

    Напомним, что 22 июля Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Как сообщало Ura.ru, боксера предложили наградить званием Героя Украины, однако Усик отказался от такого предложения.

    Автор: Антон Зарубин
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