Молодежь все меньше использует главную функцию телефонов, общаясь через мессенджеры

Лондон, 2 августа. Число людей, использующих свой телефон для звонков, начало сокращаться, так как пользователи гаджетов все активнее используют текстовые мессенджеры.

Смартфоны уже заняли первое место в рейтинге устройств, без которых люди, согласно опросам не могут жить (раньше там находились телевизоры), однако, судя по последним исследованиям, пользователи все меньше нуждаются в той опции, ради которой телефоны и были придуманы.

Последнее исследование, о котором пишет британское издание The Times, изучает феномен «цифровой зависимости». Согласно ему, каждые пятый человек тратит в Сети более 40 часов.

Согласно исследованиям британского департамента связи (Ofcom), люди проверяют свои смартфоны каждые 12 минут. Особенно выраженно этот феномен наблюдается среди людей, младше 35 лет – они проверяют свои устройства в течение первых пяти минут после пробуждения и за пять минут до отхода ко сну.

Кроме того, каждый год растет громкость динамиков мобильных телефонов. Однако общая средняя продолжительность звонков упала до 157 минут в неделю. В 2016 году она была выше – 159 минут. По данным Ofcom, причиной этого является растущая популярность мессенджеров – таких, как WhatsApp и Facebook Messenger, позволяющих совершать голосовые звонки по интернету, а также обмениваться сообщениями. Кроме того, исследования показывают, что молодое поколение предпочитает писать сообщения, а не звонить.

Кроме того, наблюдается значительная разница в толковании «смартфонного этикета» среди разных поколений. 83% тех, кто старше 55 лет считают неприемлемым проверять сообщения в телефоне во время еды. Среди тех, кто младше 34 лет, таких лишь 46%. Кроме того, пожилые люди скорее будут возражать против использования телефона во время совместного просмотра телевизора.

По мнению одного из руководителей Ofcom Яна Макрэ, у молодежи имеется собственный код поведения в отношении смартфонов, так как гаджеты уже стали их «постоянными спутниками».

«Для пожилых людей, которые не привыкли к подобному поведению, так как менее половины из них вообще имеют смартфоны, этикет не претерпел изменения», ― сказал Макрэ.

64% опрошенных заявили, что интернет является важной частью их жизни, хотя они признают, что есть определенные побочные эффекты постоянного пребывания онлайн. 43% опрошенных признали, что они тратят слишком много времени в Сети. 54% респондентов сказали, что гаджеты вредят личному общению.

Ofcom также отметил, что цифровая революция меняет Великобританию. Люди массового избавляются от своих DVD-плееров. В 2008 году этим устройством владели 83% населения, а сейчас – менее 64%, так как все более популярными становятся, например, подкасты. Каждый четвертый британец слушал хотя бы один подкаст за последний год. Также исследователи отметили, что в среднем люди тратят на интернет три часа в день, причем женщины находятся в Сети дольше мужчин.