Вашингтон, 2 августа. Президент США Дональд Трамп и некоторые стратеги президентской администрации пытаются усилить давление на Китай, примирившись с Россией, но пока безрезультатно. Об этом в статье для Bloomberg пишет профессор истории из США Хал Брэндс.

Брэндс напоминает, что в 1971 году американский дипломат Генри Киссинджер во время визита в Китай смог положить конец разрыву между Вашингтоном и Пекином, а также разобщить КНР и СССР. По его мнению, администрация США вновь думает над тем, чтобы повторить «маневр Киссинджера». Но Трамп хочет «расположить к себе» Россию и настроить ее против Китая.

«Эти страны представляют величайшую опасность для американского влияния и для стабильности ведомой США международной системы», — цитирует Брэндса RT.

Историк отметил, что обе страны создают свои сферы влияния, ослабляют союзы и партнерства США и демонстрируют силу на мировой арене.

Брэндс подчеркнул, что «геополитическая логика» американского президента может показаться безупречной, но повторить «маневр Киссинджера» на деле США смогут только когда ситуация на мировой арене изменится. Эксперт считает, что в настоящее время силы взаимного притяжения между РФ и КНР гораздо мощнее сил, которые разделяют страны. Чтобы разобщить Россию и Китай, США придется заплатить «астрономическую цену».