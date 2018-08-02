МИД Турции обещал ответить на санкции США

Анкара, 2 августа. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на введенные Соединенными Штатами санкции. Об этом министра написал в микроблоге Twitter.

«Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», — написал Мевлют Чавушоглу.

Таким образом глава турецкого внешнеполитического ведомства отреагировал на введенные ранее минфином США в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулахмита Гюля и Сулеймана Сойлу.

Американский минфин ранее пояснил, что попавшие под санкции министры виноваты в «серьезных нарушениях прав человека». В результате ограничительных мер все счета и активы Гюля и Сойлу, которые находятся в юрисдикции США, будут заморожены.