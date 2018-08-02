«Остановить стройку уже очень сложно»: эксперты объяснили, почему строительство «Северного потока ― 2» неизбежно

Москва, 2 августа. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что строительство «Северного потока ― 2» может быть остановлено с помощью санкций США. Однако ряд экспертов опроверг мнение главы «Нафтогаза».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович указал, что один из главных партнеров России по строительству «Северного потока ― 2» ― Германия ― не изменила свою позицию по проекту газопровода, согласившись лишь на незначительную уступку в адрес президента США Дональда Трампа: строительство терминала для приема сжиженного газа (СПГ).

«Даже если он будет построен, то его ждёт та же судьбы, что и все остальные СПГ — терминалы в Европе, которые в среднем в лучшем случае загружены меньше, чем на треть, потому что сжиженный газ является не конкурентноспособным по ценовой характеристике», — приводит слова Митраховича RT.

Кроме того, он объяснил, что «Газпром» сможет достроить газопровод, даже если Трамп действительно введет санкции против компаний, сотрудничающих с «Газпромом». Эксперт объяснил, что половину средств выделяет российская сторона. Взяв кредиты за рубежом, «Газпром» сможет достроить «Северный поток ― 2» на свои средства.

«Остановить стройку на данном этапе уже маловероятно, это очень сложно», — заключил он.

Его словам поддержал председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани. Он отметил, что «Северный поток ― 2» будет продолжен, несмотря на отсутствие разрешения на строительство от Дании. Грациани подчеркнул, что, в конечном счете, все будет решать канцлер Германии Ангела Меркель.