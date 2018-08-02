ПАОК сыграет со «Спартаком» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Базель, 2 августа. Футболисты греческого клуба ПАОК одержали уверенную победу над швейцарским «Базелем» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:0. Одержав победу в обеих встречах, ПАОК выходит в третий раунд квалификации, где его ждет игра с московским «Спартаком».

Матч состоялся в швейцарском Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Игру судил итальянский арбитр Паоло Валери.

ПАОК открыл счет уже на седьмой минуте благодаря голу Фернанду Варелы. Еще два мяча в ворота швейцарцев отправили Александр Прийович (52-я минута) и Омар Эль-Каддури (60-я минута).

Первая игра ПАОК и «Базеля» состоялась в Салониках 24 июля и завершилась победой греков со счетом 2:1.