Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы об истории создания ВДВ

Москва, 2 августа. На сайте министерства обороны России были опубликованы уникальные исторические документы об истории создания и становления Воздушно-десантных войск. Обнародование архивных документов было приурочено ко Дню ВДВ.

Среди прочего, были рассекречены и опубликованы документы из фондов Центрального архива министерства обороны России, в которых описывается процесс зарождения ВДВ, а также первые годы их существования. Также документы рассказывают о биографии их первого командующего Василия Маргелова и истории появления символа этих войск – голубого берета и знаменитого нарукавного знака.

Кроме того, рассекреченные Минобороны архивы содержат множество ранее неизвестных подробностей боевого применения частей ВДВ в боях с немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны.