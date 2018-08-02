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Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы об истории создания ВДВ
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    Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы об истории создания ВДВ

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    Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы об истории создания ВДВ

    Москва, 2 августа. На сайте министерства обороны России были опубликованы уникальные исторические документы об истории создания и становления Воздушно-десантных войск. Обнародование архивных документов было приурочено ко Дню ВДВ.

    Среди прочего, были рассекречены и опубликованы документы из фондов Центрального архива министерства обороны России, в которых описывается процесс зарождения ВДВ, а также первые годы их существования. Также документы рассказывают о биографии их первого командующего Василия Маргелова и истории появления символа этих войск – голубого берета и знаменитого нарукавного знака.

    Кроме того, рассекреченные Минобороны архивы содержат множество ранее неизвестных подробностей боевого применения частей ВДВ в боях с немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны.

    Автор: Антон Зарубин
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