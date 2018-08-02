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Технологии
«Остановится транспорт, упадут самолеты»: астроном предположил, чем кончится сближение с кометой «Невероятный Халк»
Технологии
«Остановится транспорт, упадут самолеты»: астроном предположил, чем кончится сближение с кометой «Невероятный Халк»
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    «Остановится транспорт, упадут самолеты»: астроном предположил, чем кончится сближение с кометой «Невероятный Халк»

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    «Остановится транспорт, упадут самолеты»: астроном предположил, чем кончится сближение с кометой «Невероятный Халк»

    Москва, 2 августа. Комета «Невероятный Халк», получившая свое название из-за ее исполинских размером, сблизится с Землей на минимальном расстоянии 7 августа. Ожидается, что ее газопылевое окружение вызовет ряд электромагнитных процессов в околоземном пространстве.

    Как рассказал российский исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев, астрономы пока не могут предсказать, какие размеры примет газопылевое окружение кометы после сближения с Солнцем, отметив, что уже сейчас его можно охарактеризовать, как гигантское. Однако прохождение кометы возле Солнца неизбежно приведет к сильнейшему разогреву ее поверхности.

    Прохождение Земли через газопылевое облако кометы может породить ряд электромагнитных явлений в ее атмосфере, включая мощный кометный электромагнитный импульс (КЭМИ). Дмитриев сравнил его мощь с импульсами, получаемыми при взрывах ядерных бомб.

    «Для наглядности представим гипотетический сценарий неожиданного возникновения такого КЭМИ. Полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты», ― приводит его слова «Интерфакс».

    Ученые подчеркнул, что события отнюдь не обязательно будут развиваться по описанному сценарию, однако отдельные явления при прохождении газопылевого облака кометы все же могут наблюдаться.

    Автор: Антон Зарубин
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