США подтвердили планы увеличить пошлины до 25% на продукцию из КНР на 200 млрд долларов

Вашингтон, 2 августа. США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов, говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

По словам Лайтхайзера, глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему в июне «определить перечень китайских товаров на 200 млрд долларов для обложения дополнительными пошлинами в 10%». На этой неделе, по его словам, Трамп предписал ему «увеличение предложенного уровня с 10% до 25%».

Сообщается, что обсуждение увеличения пошлин уже идет, однако слушания начнутся позднее в августе. Ранее предполагалось, что обсуждение данных мер с представителями бизнеса продлится до 30 августа. Однако впоследствии было решено продлить этот срок до 5 сентября.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что Китай примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, передавала «Газета.ру».

Международные политики окрестили спор между США и Китаем «торговой войной». Конфликт начался после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышения таможенных пошлин между странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.