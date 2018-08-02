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США подтвердили планы увеличить пошлины до 25% на продукцию из КНР на 200 млрд долларов
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    США подтвердили планы увеличить пошлины до 25% на продукцию из КНР на 200 млрд долларов

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    США подтвердили планы увеличить пошлины до 25% на продукцию из КНР на 200 млрд долларов

    Вашингтон, 2 августа. США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов, говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

    По словам Лайтхайзера, глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему в июне «определить перечень китайских товаров на 200 млрд долларов для обложения дополнительными пошлинами в 10%». На этой неделе, по его словам, Трамп предписал ему «увеличение предложенного уровня с 10% до 25%».

    Сообщается, что обсуждение увеличения пошлин уже идет, однако слушания начнутся позднее в августе. Ранее предполагалось, что обсуждение данных мер с представителями бизнеса продлится до 30 августа. Однако впоследствии было решено продлить этот срок до 5 сентября. 

    Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что Китай примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, передавала «Газета.ру».

    Международные политики окрестили спор между США и Китаем «торговой войной». Конфликт начался после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышения таможенных пошлин между странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

    Автор: Олеся Волкова
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