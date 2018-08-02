Сирия: еще три группировки вошли в состав альянса боевиков «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир»

Дамаск, 1 августа. В состав джихадистского альянса «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир» («Национальный фронт освобождения»), действующего на севере Сирии, вошли еще три группировки. Соответствующее заявление было опубликовано самим альянсом.

О создании джихадистского альянса «Джебхат аль-Ватания ли-Тахрир» было объявлено в конце мая. Он ведет свою деятельность на севере Сирии в районе Идлиба и на севере Алеппо. В опубликованном им заявлении сообщается, что к нему присоединились группировки, «Джебхат Тахрир Сурия», «Джейш Ахрар» и «Сукур аш-Шам».

Ранние в заявлении альянса отмечалось, что эти группировки могут присоединиться к его деятельности, однако до сегодняшнего дня официального подтверждения не поступало.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, на севере Сирии по-прежнему наблюдается активизация группировок боевиков, которые все чаще нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Военные эксперты не исключают, что провокации боевиков могут закономерно вынудить командование САА начать операцию по зачистке северных регионов Сирии.