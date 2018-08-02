Пентагон заявил о сохранении разногласий между Москвой и Вашингтоном по ДСНВ

Вашингтон, 2 августа. Некоторые разногласия по исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном сохраняются, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен.

Хайтен не стал прямо отвечать на вопрос журналистов: удалось ли Москве и Вашингтону разобраться с противоречиями, касающимися стратегических бомбардировщиков. Он переадресовал вопрос Госдепартаменту. При этом он добавил, что ранее заявил дипломатам, что, по его мнению, «бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок отвечают намерениям нового ДСНВ».

Новый ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. По данным документа, каждая сторона сокращает свои ядерные арсеналы определенным образом. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией два раза в год. Срок действия Договора истекает в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в июле заявил о необходимости договариваться с США по ДСНВ, сообщала «Газета.ру».