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Пьяная следователь в Одессе устроила стриптиз после ДТП
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    Пьяная следователь в Одессе устроила стриптиз после ДТП

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    Пьяная следователь в Одессе устроила стриптиз после ДТП

    Одесса, 2 августа. В Одессе пьяная сотрудница полиции устроила ДТП, а после - скандал во время медосвидетельствования.

    Следователь Приморского районного отдела полиции Одессы Наталья Марышева после публикации видео в Интернете стала участницей громкого скандала. По данным украинских СМИ, будучи в состоянии алкогольного опьянения подполковник стала виновницей ДТП: ее машина протаранила припаркованный автомобиль. 

    Когда женщину доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, она повела себя неадекватно. Один из присутствующих в кабинете собирался снять на видео показания алкотестера. В ответ на это следователь начала задирать юбку, сообщает URA.RU.

    Представитель общественной организации «Дорожный контроль» Дмитрий Кравчук на своей странице в Facebook уточнил, что «на экспертизе в медучреждении драгер показал 2,23 промилле, а в моче обнаружено 3,46».

    За нарушение ПДД ей грозит штраф в 10 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей) и лишение водительских прав. Помимо этого в отношении Марышевой началась служебная проверка.

    Автор: Олеся Волкова
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