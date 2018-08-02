Пьяная следователь в Одессе устроила стриптиз после ДТП

Одесса, 2 августа. В Одессе пьяная сотрудница полиции устроила ДТП, а после - скандал во время медосвидетельствования.

Следователь Приморского районного отдела полиции Одессы Наталья Марышева после публикации видео в Интернете стала участницей громкого скандала. По данным украинских СМИ, будучи в состоянии алкогольного опьянения подполковник стала виновницей ДТП: ее машина протаранила припаркованный автомобиль.

Когда женщину доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, она повела себя неадекватно. Один из присутствующих в кабинете собирался снять на видео показания алкотестера. В ответ на это следователь начала задирать юбку, сообщает URA.RU.

Представитель общественной организации «Дорожный контроль» Дмитрий Кравчук на своей странице в Facebook уточнил, что «на экспертизе в медучреждении драгер показал 2,23 промилле, а в моче обнаружено 3,46».

За нарушение ПДД ей грозит штраф в 10 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей) и лишение водительских прав. Помимо этого в отношении Марышевой началась служебная проверка.