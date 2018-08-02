МИД Турции выразил решительный протест в отношении санкций США

Анкара, 2 августа. Министерство иностранных дел Турции выразило решительный протест в отношении ранее объявленных санкций США против двух турецких министров и призвало Вашингтон отказаться от «неправильного решения».

Минфин США в эту среду объявил о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Причиной такой реакции Вашингтона стало задержание американского пастора Эндрю Брансона.

«Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения», ― гласит заявление МИД Турции.

Анкара подчеркнула, что действия властей США не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, так как США сознательно вмешиваются в юридическую систему Турции и ее внутренние дела, подрывая отношения между двумя странами.

Напомним, что Брансон был задержан в Турции в октябре 2016 года. Его обвиняют в содействии организации FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).