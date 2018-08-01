«Это называется идея фикс»: посольство РФ высмеяло статью о том, что Макрон «продал душу Путину»

Москва, 1 августа. Дипломаты из российского посольства в Лондоне высмеяли статью в газете The Guardian о политике западных стран в отношении Сирии.

The Guardian опубликовал статью под заголовком «Запад не должен подыгрывать сирийскому сценарию Путина». В тексте, среди прочего, утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон «продал душу» российскому президенту. Подобный вывод основан только лишь на том факте, что Москва и Париж ранее провели совместную операцию по доставке в Сирию нескольких десятков тонн гумпомощи.

«Кажется, это называется идея фикс — когда доставка гуманитарного груза нуждающимся описывается как «продажа души», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Guess that is what they call idée fixe: when delivery of humanitarian aid to those in need is described as “selling one’s soul” pic.twitter.com/CAgaCz013B — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) August 1, 2018

Президенты РФ и Франции в мае договорились о совместной доставке гумпомощи для Сирии. Российская сторона 21 июля доставила грузы в город Дума Восточной Гуты воздушным путем из Франции. Основу груза составили медикаменты и препараты для неотложной медпомощи, сообщает телеканал «360».