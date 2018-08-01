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«Это называется идея фикс»: посольство РФ высмеяло статью о том, что Макрон «продал душу Путину»
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    «Это называется идея фикс»: посольство РФ высмеяло статью о том, что Макрон «продал душу Путину»

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    «Это называется идея фикс»: посольство РФ высмеяло статью о том, что Макрон «продал душу Путину»

    Москва, 1 августа. Дипломаты из российского посольства в Лондоне высмеяли статью в газете The Guardian о политике западных стран в отношении Сирии.

    The Guardian опубликовал статью под заголовком «Запад не должен подыгрывать сирийскому сценарию Путина». В тексте, среди прочего, утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон «продал душу» российскому президенту. Подобный вывод основан только лишь на том факте, что Москва и Париж ранее провели совместную операцию по доставке в Сирию нескольких десятков тонн гумпомощи.

    «Кажется, это называется идея фикс — когда доставка гуманитарного груза нуждающимся описывается как «продажа души», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

    Президенты РФ и Франции в мае договорились о совместной доставке гумпомощи для Сирии. Российская сторона 21 июля доставила грузы в город Дума Восточной Гуты воздушным путем из Франции. Основу груза составили медикаменты и препараты для неотложной медпомощи, сообщает телеканал «360».

    Автор: Олеся Волкова
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