Коммунальные службы подсчитали ущерб от ДТП с автомобилем Смолова

Краснодар, 1 августа. Коммунальные службы Краснодара подсчитали ущерб, нанесенный городской инфраструктуре в результате ДТП с участием автомобиля форварда местного футбольного клуба и сборной России Фёдора Смолова.

Как сообщалось ранее, машина футболиста в Краснодаре попала в ДТП, потеряв управление и выехав на встречную полосу. Отмечается, что речь идет о редкой модели автомобиля BMW, которых в России было продано лишь двадцать штук.

По предварительным данным ремонт пострадавшей машины обойдется в 9 миллионов рублей, но еще 58 тысяч Смолов должен будет заплатить коммунальным службам города на восстановление поврежденного ограждения на трассе.

Напомним, что правоохранительные органы Краснодара сейчас проверяют информацию о ДТП с участием Смолова. По их данным, пока заявлений о факте ДТП не поступало.