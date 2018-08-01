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Коммунальные службы подсчитали ущерб от ДТП с автомобилем Смолова
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    Коммунальные службы подсчитали ущерб от ДТП с автомобилем Смолова

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    Коммунальные службы подсчитали ущерб от ДТП с автомобилем Смолова

    Краснодар, 1 августа. Коммунальные службы Краснодара подсчитали ущерб, нанесенный городской инфраструктуре в результате ДТП с участием автомобиля форварда местного футбольного клуба и сборной России Фёдора Смолова.

    Как сообщалось ранее, машина футболиста в Краснодаре попала в ДТП, потеряв управление и выехав на встречную полосу. Отмечается, что речь идет о редкой модели автомобиля BMW, которых в России было продано лишь двадцать штук.

    По предварительным данным ремонт пострадавшей машины обойдется в 9 миллионов рублей, но еще 58 тысяч Смолов должен будет заплатить коммунальным службам города на восстановление поврежденного ограждения на трассе.

    Напомним, что правоохранительные органы Краснодара сейчас проверяют информацию о ДТП с участием Смолова. По их данным, пока заявлений о факте ДТП не поступало.

    Автор: Антон Зарубин
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