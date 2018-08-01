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Власти ЦАР прокомментировали гибель российских журналистов
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    Власти ЦАР прокомментировали гибель российских журналистов

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    Власти ЦАР прокомментировали гибель российских журналистов

    Банги, 1 августа. Власти Центральноафриканской Республики, где в результате нападения вооруженных людей был убиты три российских журналиста, прокомментировали гибель россиян. В своем заявлении власти ЦАР подчеркнули, что погибшие журналисты нигде не регистрировали свой статус и не обращались к правительству страны или локальным властям за содействием.

    Правительство страны указало, что погибшие журналисты не получали аккредитации и действовали сугубо как частные лица, арендовав машину и самостоятельно передвигаясь по удаленным территориям ЦАР.

    При этом, в руководстве республики отметили, что российские журналисты были предупреждены о возможных рисках своего поведения, а также значительной опасности определенных районов страны.

    Напомним, что на этой неделе сообщалось о гибели российских журналистов в ЦАР. По предварительным данным, вооруженные люди напали на автомобиль, в котором находились Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль примерно в 33 километрах от города Сибут. Как отметили в МИД РФ, цель поездки всех трех журналистов в ЦАР была оформлена как туристическая.

    Власти ЦАР прокомментировали гибель российских журналистов

    Автор: Антон Зарубин
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