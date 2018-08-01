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Новости Сирии
Совбез ООН под председательством Британии вернется к вопросу о применении химоружия в Сирии
Новости Сирии
Совбез ООН под председательством Британии вернется к вопросу о применении химоружия в Сирии
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    Совбез ООН под председательством Британии вернется к вопросу о применении химоружия в Сирии

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    Совбез ООН под председательством Британии вернется к вопросу о применении химоружия в Сирии

    ООН, 1 августа. В четверг Совет Безопасности ООН снова поднимет вопрос о применении химического оружия в Сирии, теперь под председательством Великобритании.

    Глава постпредства Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила журналистам, что Савбез рассмотрит «вопрос химического оружия в Сирии, в Думе». 

    Напомним, это не первое заседание по данной теме. В июле, когда председательствовала Швеция, заседание Совбеза ООН закончилось практически ничем: члены совета не смогли договориться о единой позиции. 

    Западные страны обвинили Дамаск в применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Не дожидаясь результатов какого-либо расследования, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, заявив, что там производят химоружие.

    Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Власти Сирии подчеркивали, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан, ранее весь арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    МИД России сообщал ранее, что информация об использовании Дамаском химоружия является вбросом, целью которого является желание оправдать возможные силовые удары извне. 

    Автор: Олеся Волкова
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