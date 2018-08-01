«Развод с ЕС может стать скандальным»: глава МИД Великобритании прокомментировал ход Brexit

Лондон, 1 августа. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант опроверг слухи о том, что Лондон пытается найти способ обойти условия Брюсселя по Brexit, добиваясь поддержки национальных правительств, чтобы смягчить требования Еврокомиссии.

При этом в ходе встречи со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль он предупредил о возможном риске «скандального развода» Британии с ЕС, в который может вылиться Brexit, если обе стороны не найдут устраивающее всех решение.

«Мы крайне обеспокоены тем, что в данный момент мы явно двигаемся в сторону отсутствия какого-либо соглашения. Ситуация, когда соглашение заключено не будет, приведет к серьезному ухудшению отношений между Великобританией и ЕС на протяжении поколений. Есть серьезный риск «скандального развода», который станет огромной геостратегической ошибкой», ― приводит его слова издание The Times.

За день до этого британский министр иностранных дел провел встречу со своим французским коллегой в рамках попытки Лондона выстроить отношения с национальными правительствами стран ЕС на фоне Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй досрочно прервала свой отпуск, чтобы прибыть во Францию для переговоров с президентом Эммануэлем Макроном и убедить его смягчить позицию Парижа в отношении Brexit. Стоит отметить, что Франция неоднократно подчеркивала, что не намерена идти на уступки.

Хант опроверг сообщения, что усилия, предпринимаемые им и премьер-министром Соединенного Королевства, являются попыткой договориться с европейскими лидерами за спиной Еврокомиссии.

«Мы не пытаемся договориться с кем либо, кроме Европейской Комиссии. Мы признаем, что это (переговоры с ЕК, ― Прим. ФАН.) правильный и законный путь. Но, в конце концов, результат этих переговоров – выбор, сделанный за эти страны ЕС, которые выдали соответствующий мандат Еврокомиссии», ― заявил Хант.

Он добавил, что времени у Лондона осталось «очень и очень мало», при этом тот факт, что Великобритания продолжит свое членство в ЕС после марта этого года «крайне маловероятна».