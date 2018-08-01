Эксперты показали интерфейс iOS 12 в новом iPhone X Plus

Нью-Йорк, 1 августа. Эксперты проанализировали программный код мобильной операционной системы iOS 12 и обнаружили намек на планшетный вариант отображения интерфейса, который, судя по всему, появится в новом флагмане Apple — смартфоне iPhone X Plus.

iHelp BR подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что диагональ экрана нового iPhone X Plus (имя все еще не определено) составит 6,5 дюймов, так что устройство вполне может использоваться в качестве подобия планшета. Для сравнения, текущий iPhone X имеет 5,8-дюймовый OLED-экран.

Предполагается, что в iOS 12 добавлено расширенное отображение интерфейса — такое же, как у планшетов iPad.

Ранее телеканал «360» сообщал, что тестовая версия iOS 12 подтвердила, что новый iPhone будет поддерживать две SIM‐карты.

Publicação atualizada: iOS 12 beta 5 traz aplicativos otimizados para uso em “modo paisagem” no iPhone XS Plus. https://t.co/nRbUC7iaUT pic.twitter.com/I0VjAGk2pT — iHelp BR (@iHelpBR) July 31, 2018

Apple обещает представить в этом году три смартфона: iPhone X Plus, 5,5-дюймовый iPhone среднего уровня, а также «бюджетный» 6,1-дюймовый iPhone.

«Газета.ру» в преддверии очередной презентации Apple пыталась разобраться, что раздражает в айфонах даже самых лояльных пользователей и изменится ли что-либо после сентябрьской презентации.