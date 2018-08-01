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Эксперты показали интерфейс iOS 12 в новом iPhone X Plus
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    Эксперты показали интерфейс iOS 12 в новом iPhone X Plus

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    Эксперты показали интерфейс iOS 12 в новом iPhone X Plus

    Нью-Йорк, 1 августа. Эксперты проанализировали программный код мобильной операционной системы iOS 12 и обнаружили намек на планшетный вариант отображения интерфейса, который, судя по всему, появится в новом флагмане Apple — смартфоне iPhone X Plus.

    iHelp BR подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что диагональ экрана нового iPhone X Plus (имя все еще не определено) составит 6,5 дюймов, так что устройство вполне может использоваться в качестве подобия планшета. Для сравнения, текущий iPhone X имеет 5,8-дюймовый OLED-экран.

    Предполагается, что в iOS 12 добавлено расширенное отображение интерфейса — такое же, как у планшетов iPad. 

    Ранее телеканал «360» сообщал, что тестовая версия iOS 12 подтвердила, что новый iPhone будет поддерживать две SIM‐карты. 

    Apple обещает представить в этом году три смартфона: iPhone X Plus, 5,5-дюймовый iPhone среднего уровня, а также «бюджетный» 6,1-дюймовый iPhone.

    «Газета.ру» в преддверии очередной презентации Apple пыталась разобраться, что раздражает в айфонах даже самых лояльных пользователей и изменится ли что-либо после сентябрьской презентации.

    Автор: Олеся Волкова
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