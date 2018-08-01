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«Ситуация будет ухудшаться»: социолог рассказал, что ждет Украину в будущем
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    «Ситуация будет ухудшаться»: социолог рассказал, что ждет Украину в будущем

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    «Ситуация будет ухудшаться»: социолог рассказал, что ждет Украину в будущем

    Киев, 1 августа. Нерешенные проблемы, которые накопила Украина, могут привести к самым серьезным последствиям, уверен социолог Евгений Копатько. По его словам, уже в ближайшее время Киев столкнется с трудностями практически во всех сферах деятельности.

    «Когда идет сокращение человеческого ресурса, количества подданных, то какая бы политическая система ни была – монархия, демократия, автократия, называйте что хотите, но когда вы теряете своих подданных, которые платят подать, ситуация будет ухудшаться», ―отметил социолог.

    Одной из наиболее серьезных проблем современной Украины он назвал потерю образовательной планки и общее ухудшение качества образования. Другой угрозой стране Копатько назвал стремительно нарастающую индустриализацию Украины, которая носит необратимый характер.

    Кроме того, он указал, что курс на разрыв отношений с Россией, взятый украинскими властями, также наносит серьезный урон как экономической, так и культурной сфере Украины. Копатько отметил, что это процесс продолжается и его конечный вред сейчас просчитать до конца сложно.

    Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что единственный действующий на Украине мусоросжигательный завод «Энергия» был вынужден приостановить прием мусора из-за проблем с компанией, поставляющей ему электроэнергию. А в начале июля хозяйственный суд Николаевской области Украины признал банкротом «Черноморский судостроительный завод» ― тот самый, на котором когда-то был построен российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

    Автор: Антон Зарубин
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