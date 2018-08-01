В Киеве десятки человек попали в больницы из-за отравления шаурмой

Киев, 2 августа. В Киеве десятки человек отравились шаурмой, среди них десять детей, сообщает Госпотребслужба Украины.

По данным ведомства, в Киеве зарегистрирована вспышка заболеваний острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие, которых насчитывается 65 человек, употребляли шаурму. Среди отравившихся оказались 10 детей. Отметим, по данным городского управления Госпотребслужбы, по данным на вечер среды, пострадавшими числятся уже 70 человек, сообщает «Газета.ру».

Ведомство просит мэра Киева Виталия Кличко создать комиссию, которая обследует торговые точки, реализующие шаурму.

Городская полиция начала расследование по факту массового отравления. Как сообщает телеканал «360», правоохранители возбудили уголовное дело.