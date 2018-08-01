Сирия: трое военнослужащих САА погибли за сутки во время обстрелов

Дамаск, 1 августа. В результате обстрелов со стороны боевиков в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо погибли трое военнослужащих САА, еще один получил ранения. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, обстрелы населенных пунктов в ходе последних суток были зафиксированы в провинциях Латакия и Хама. Кроме того, боевики обстреляли несколько жилых кварталов города Алеппо.

«Погибли три и ранен один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», ― сообщил генерал-майор.

На этой неделе Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб резко возросло число обстрелов. Как отметил Цыганков, по сравнению с прошлой неделей число нарушений режим прекращения огня выросло в полтора раза.