Сирия: свыше 110 мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Дамаск, 1 августа. За прошедшие сутки более 110 жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

Он отметил, что на данный момент на большей части территории Сирии уже созданы условия, способствующие возвращению беженцев и перемещенных лиц.

«В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 74 028 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 111 человек», ― заявил Цыганков.

Кроме того, российские военные врачи за последние сутки оказали медпомощь 100 сирийцам, среди которых были 44 ребенка.

Тем временем, на юге Сирии продолжает процесс мирного урегулирования с главами местных населенных пунктов и главарями незаконных вооруженных формирований. Боевики уже сдали сирийским войска одну 30-милимметровую пушку, а также пикап с крупнокалиберным пулеметом и более 35 единиц различного стрелкового оружия.