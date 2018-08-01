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Курдам придется уступить контроль над севером САР Дамаску — сирийский оппозиционер
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    Курдам придется уступить контроль над севером САР Дамаску — сирийский оппозиционер

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    Курдам придется уступить контроль над севером САР Дамаску — сирийский оппозиционер

    Дамаск (Сирия), 1 августа. Курдские организации будут вынуждены со временем пойти на переговоры с сирийскими властями о возвращении северных границ в лоно сирийского государства, заявил один из руководителей умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Мухаммед Халед аш-Шакер.

    Аш-Шакер в интервью РИА Новости выразил мнение, что «у курдов больше не осталось никаких козырей для реализации своих целей, за исключением переговоров с правительством Сирии». Речь идет о децентрализованном административном устройстве в будущей конституции Сирии.

    Ранее в столице Сирии состоялись переговоры представителей руководства страны с делегацией, в которую входили сирийские курды. В частности, представители «Сирийского демократического совета» — политического крыла «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Соединенными Штатами.

    Аш-Шакер отметил, что Вашингтон перестал оказывать поддержку «Демсилам», а сами курды не могут управлять территориями, в частности, из-за того, что там проживают арабские племена. 

    Сирийский оппозиционер подчеркнул, что за последнее время ситуация в САР кардинально изменилась, и курды желают «влиться в политический процесс». Важнейшим шагом в этом направлении, по его словам, являются начавшиеся с сирийскими властями переговоры.

    Аш-Шакер однако не смог предположить, когда северные территории Сирии вернутся под контроль государства.

    Автор: Олеся Волкова
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