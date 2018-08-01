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Неизвестный открыл огонь по участникам митинга в Киеве
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    Неизвестный открыл огонь по участникам митинга в Киеве

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    Неизвестный открыл огонь по участникам митинга в Киеве

    Киев, 1 августа. Акция протеста в Киеве закончилась стрельбой, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киеве.

    По данным ведомства, в одном из районов столицы киевляне устроили митинг против сноса гаражей. Протестующие перекрыли проезжую часть на улице Туполева в Святошинском районе Киева, однако действия митингующих вызвали недовольство у одного из водителей​​​. Мужчина вышел из машины и выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, после чего скрылся с места происшествия.

    В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Киеве введен план «перехват», на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

    Автор: Артем Никулин
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