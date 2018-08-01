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Лукашенко пошутил про двойника, комментируя слухи о «перенесенном им инсульте»
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    Лукашенко пошутил про двойника, комментируя слухи о «перенесенном им инсульте»

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    Лукашенко пошутил про двойника, комментируя слухи о «перенесенном им инсульте»

    Минск, 1 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил шуткой на слухи о якобы перенесенном им инсульте. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

    В эфире белорусского телевидения были продемонстрированы кадры встречи Лукашенко с одним из чиновников.

    «В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Ты особо не зарекайся, а то меня «похоронили» сутки назад и тебя могут «похоронить», — пошутил белорусский президент, отдавая подчиненному поручение.

    Также Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о якобы существующих проблемах со здоровьем, пошутил, что вместо него «выступает двойник».

    Ряд украинских СМИ на этой неделе написал, что Лукашенко отменил визит в Гомель, так как был госпитализирован с инсультом. Также некоторые издания сообщали, что с 28 июля Лукашенко не появлялся на публике. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эймонт назвала подобные сообщения «ерундой».

    Автор: Антон Зарубин
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