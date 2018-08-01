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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых
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    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых

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    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых

    Вашингтон, 1 августа. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

    Это третье повышение ставки за 2018 год: два раза в марте и в июне. В прошлом году ФРС  повышала ставку трижды: до 1,25-1,5% в декабре. 

    В ведомстве сообщили, что «дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности», передает «Газета.ру»

    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых

    Ранее, как сообщал телеканал «360», в ФРС заявляли, что в текущем году ожидается четыре повышения ставки.

    Автор: Олеся Волкова
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