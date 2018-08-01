ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых

Вашингтон, 1 августа. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Это третье повышение ставки за 2018 год: два раза в марте и в июне. В прошлом году ФРС повышала ставку трижды: до 1,25-1,5% в декабре.

В ведомстве сообщили, что «дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности», передает «Газета.ру».

Ранее, как сообщал телеканал «360», в ФРС заявляли, что в текущем году ожидается четыре повышения ставки.