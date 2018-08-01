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Россия поможет врачам ДНР и ЛНР новейшим медицинским оборудованием
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    Россия поможет врачам ДНР и ЛНР новейшим медицинским оборудованием

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    Россия поможет врачам ДНР и ЛНР новейшим медицинским оборудованием

    Москва, 1 августа. Россия поможет врачам ДНР и ЛНР получить современные пособия и новейшее оборудование. Такой информацией поделились в пресс-службе СК РФ после заседания по вопросам оказания медпомощи детям юго-востока Украины и Сирийской Арабской Республики.

    «Все участники заседания согласились, что необходимо сделать все, чтобы дети ДНР и ЛНР могли своевременно получать высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства. Для этого российской стороне необходимо продолжить обучение врачей данных регионов, оказывать содействие в получении медиками современных методических пособий, а также в поставке новейшего медицинского оборудования», — приводит комментарий Следственного комитета ТАСС. 

    Отмечается, что количество детей в Донбассе, которым необходима эвакуация в РФ для получения высокотехнологичной медпомощи, сокращается. В 2015 году таких пациентов было в два раза больше, чем сейчас, сообщил доктор Леонид Рошаль.

    Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу с 2014 года, когда Киев начал операцию против ДНР и ЛНР после госпереворота на Украине. Москва отправляет в регион продуктовые наборы, учебники и медикаменты, особое внимание уделяется нуждам детей Донбасса.

    Россия поможет врачам ДНР и ЛНР новейшим медицинским оборудованием
    Автор: Федор Веснин
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