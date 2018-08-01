Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Вашингтон, 1 августа. Сенаторы США большинством голосов поддержали оборонный бюджет Соединенных Штатов в размере 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала оборонный бюджет на 2019 год. В ближайшее время проект бюджета будет направлен на подпись президенту главе Белого дома Дональду Трампу.

Стоит отметить, что часть средств из нового бюджета буде направлена в качестве «военной помощи» Украине, которая предполагает поставки Киеву летальных виды вооружений.

Кроме того, принятый документ также предусматривает поощрительные меры для стран, которые готовы покупать американское вооружение вместо российского.