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Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год
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    Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

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    Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

    Вашингтон, 1 августа. Сенаторы США большинством голосов поддержали оборонный бюджет Соединенных Штатов в размере 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год.

    Ранее палата представителей конгресса США поддержала оборонный бюджет на 2019 год. В ближайшее время проект бюджета будет направлен на подпись президенту главе Белого дома Дональду Трампу.

    Стоит отметить, что часть средств из нового бюджета буде направлена в качестве «военной помощи» Украине, которая предполагает поставки Киеву летальных виды вооружений.

    Кроме того, принятый документ также предусматривает поощрительные меры для стран, которые готовы покупать американское вооружение вместо российского. 

    Автор: Артем Никулин
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