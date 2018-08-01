«Нас ударила молния»: пассажиры рухнувшего в Мексике самолета рассказали об инциденте

Мехико, 1 августа. Причиной крушения самолета в районе мексиканского города Дуранго мог стать удар молнии, считают пассажиры лайнера. Официальных результатов расследования инцидента пока нет.

Как рассказали пассажиры рейса АМ2431, летевшего из Дуранго в столицу страны Мехико, в самолет могла ударить молния.

«Нас ударила молния, и мы пошли вниз», ― рассказала семейная пара, следовавшая этим рейсом.

Их слова косвенно подтвердил генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано, также находившийся на борту воздушного судна. По его словам, самолет набрал скорость и начал отрываться от земли, когда вдруг раздались два сильных удара и лайнер упал, а затем – загорелся.

Напомним, в самолете Embraer 190 находились 103 человек, включая четырех членов экипажа. Самолет потерял высоту на взлете, а затем выехал за пределы полосы и загорелся. Погибших в результате инцидента нет, несколько человек пострадали.