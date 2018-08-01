В Сирию морем доставили почти 500 тыс. тонн грузов за время операции ВКС РФ

Ростов-на-Дону, 1 августа. Более 450 тыс. тонн грузов перевезли в Сирию по морю за время российской кампании, сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, по словам Дворникова, в САР морским транспортом было перевезено более 450 тыс. тонн материальных средств.

В сентябре 2015 года началась операция ВКС РФ против террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ) в Сирии. Российская торона действует по официальному запросу президента САР Башара Асада.

На сегодняшний день в САР функционирует российская база «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Отметим, накануне постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что сирийская армия завершила операцию по освобождению провинции Даръа от террористов, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.