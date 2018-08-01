Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на Китай в вопросах торговли. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент продолжит оказывать давление на Китай​​​. Он не будет сидеть сложа руки и смотреть, как кто-то наживается на американской промышленности и американских рабочих», — сказала Сандерс.

Она также добавила, что сегодня глава Белого дома даст пресс-конференцию по вопросам торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

В начале июля США ввели пошлину в размере 25% на импорт некоторых товаров из Китая. В середине июля Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.