Стали известны подробности похищения кота Бегемота из Булгаковского дома

Москва, 1 августа. Кот по кличке Бегемот, живущий в музее-театре «Булгаковский дом» и с 2005 года считающийся его сотрудником, не был похищен, как об этом сообщалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Сотрудники музея обнаружили исчезновение животного, и утром в среду подали в полицию заявление о его пропаже. Однако уже через несколько часов кот нашелся ― его обнаружили возле Театра Моссовета без ошейника. Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов нашли Бегемота в подсобном помещении одного из близлежащих домов.

«Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить», — говорится в сообщении полиции.

Кот Бегемот живет в «Булгаковском доме» с 2005 года, когда был проведен конкурс на лучший символ музея-театра, посвященного Булгакову, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Животное является не только символом учреждения, но и его полноценным сотрудником.