Меню
Происшествия
Стали известны подробности похищения кота Бегемота из Булгаковского дома
Политика
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год
Следующая новость
Загрузка...

    Стали известны подробности похищения кота Бегемота из Булгаковского дома

    34

    Стали известны подробности похищения кота Бегемота из Булгаковского дома

    Москва, 1 августа. Кот по кличке Бегемот, живущий в музее-театре «Булгаковский дом» и с 2005 года считающийся его сотрудником, не был похищен, как об этом сообщалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

    Сотрудники музея обнаружили исчезновение животного, и утром в среду подали в полицию заявление о его пропаже. Однако уже через несколько часов кот нашелся ― его обнаружили возле Театра Моссовета без ошейника. Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов нашли Бегемота в подсобном помещении одного из близлежащих домов.

    «Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить», — говорится в сообщении полиции.

    Кот Бегемот живет в «Булгаковском доме» с 2005 года, когда был проведен конкурс на лучший символ музея-театра, посвященного Булгакову, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Животное является не только символом учреждения, но и его полноценным сотрудником.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.