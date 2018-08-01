Махинации с госзаказом и мизерные зарплаты: в Киеве подвели неутешительные итоги работы Нацполиции

Киев, 1 августа. Счетная палата Украины представила доклад о состоянии дел в Нацполиции. Как следует из обнародованных данных, функционирование органа исполнительной власти обходится Киеву недешево, а вот результатов работы правоохранителей не видно.

В 2016 году украинские власти утвердили план развития Нацполиции. Ожидалось, что будут созданы такие подразделения, как служба участковых офицеров и отряд детективов, а также специализированная группа для работы с автофиксацией нарушений ПДД. Спустя 2 года похвастаться в Киеве нечем: автофиксацию нарушений на дороге так и не ввели, про службу детективов забыли, а участковыми офицерами стали вчерашние полицейские, прошедшие переквалификацию.

Кроме того, за несколько лет работы Нацполиции чиновники так и не смогли прописать предельное количество ее сотрудников. Изначально на службу приняли около 13 тысяч человек. В 2016-2017 годах уволен был каждый седьмой. В результате нагрузка на полицейских растет, а новые кадры привлечь не удается, пишет Infox.ru.

При этом основная проблема не столько в мизерных зарплатах, сколько в условиях труда. По данным Счетной палаты, средствами индивидуальной защиты обеспечен лишь каждый десятый сотрудник Нацполиции, а видеорегистраторы есть только у половины патрулей.

Внимательно изучив доклад Счетной палаты, можно заметить и подозрительные закупки, совершенные «для нужд» Нацполиции. Так значительные суммы, как следует из документов, ушли на объемные закупки у одного поставщика, при этом контракты, как правило, были разделены.

Напомним, не удается Нацполиции справиться и с удручающей статистикой смертности в ДТП. Ранее в украинской патрульной службе после серии смертельных ДТП сообщили, что на Украине утвержден план по усилению безопасности на дорогах.