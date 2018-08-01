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Странно и смешно: эксперт объяснил желание Порошенко подать иск к России
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    Странно и смешно: эксперт объяснил желание Порошенко подать иск к России

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    «Посыл к патриотическому электорату: эксперт оценил заявление Порошенко об иске к России

    Москва, 1 августа. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесенный ущерб в Донбассе».

    Безпалько в интервью RT назвал заявления Порошенко «очередным посылом к «патриотическому» электорату», необходимым для поднятия рейтинга украинского президента и оправдания ожидающиеся на выборах фальсификаций. 

    При этом Безпалько выразил удивление тем, на каком правовом основании собирается действовать Порошенко. 

    «Если это украинский суд, то это странно и смешно», — заявил Безпалько, обратив внимание на то, что, согласно минским соглашениям, «внутри Украины есть конфликт между Киевом и Донбассом».

    Политик подчеркнул, что не видит перспектив для подобного рода исков.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что Киев готовится подать против России судебный иск «за нанесенный ущерб в Донбассе». 

    Автор: Олеся Волкова
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