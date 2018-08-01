Странно и смешно: эксперт объяснил желание Порошенко подать иск к России
Москва, 1 августа. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесенный ущерб в Донбассе».
Безпалько в интервью RT назвал заявления Порошенко «очередным посылом к «патриотическому» электорату», необходимым для поднятия рейтинга украинского президента и оправдания ожидающиеся на выборах фальсификаций.
При этом Безпалько выразил удивление тем, на каком правовом основании собирается действовать Порошенко.
«Если это украинский суд, то это странно и смешно», — заявил Безпалько, обратив внимание на то, что, согласно минским соглашениям, «внутри Украины есть конфликт между Киевом и Донбассом».
Политик подчеркнул, что не видит перспектив для подобного рода исков.
Ранее, как сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что Киев готовится подать против России судебный иск «за нанесенный ущерб в Донбассе».