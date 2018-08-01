США ввели санкции против членов правительства Турции

Вашингтон, 1 августа. Власти США ввели санкции в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с уголовным преследованием американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона», — сказала Сандерс.

Напомним, в 2016 году американский пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции по подозрению в пособничестве организации FETÖ, которая признана террористической в Турции. Кроме того, американского пастора подозревают в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая также запрещена на территории Турции​​​.Сам пастор отрицает все обвинения турецкой стороны.