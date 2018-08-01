Сирия, Мьянма и КНДР: Лондон определился с повесткой Совбеза ООН

Лондон, 1 августа. Великобритания, которая в августе председательствует в Совбезе ООН, назвала основные темы работы Совета. Соединенное Королевство выбрало такие вопросы, как кризис в Мьянме, ситуация на Ближнем Востоке, а также урегулирование на Корейском полуострове.

Полностью повестку в Twitter перечислили представители британской миссии в ООН.

«Мирный процесс на Ближнем Востоке, Йемен, Сирия, Бурунди, Северная Корея, Ирак», — приводится список тем, которые будут обсуждать в Совбезе.

Напомним, страна-председатель Совбеза ООН меняется каждый месяц. До Великобритании председательствовала Швеция, а в сентябре придет очередь США.