Сирия, 2 августа. САА передислоцировала дополнительные части в Эс-Сувейду. «Джейш Аль-Изза» готовится атаковать позиции САА в Хаме. Радикалы курдских YPG заявили об убийстве полевого командира ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками на севере Латакии; перебросили подкрепление в Эс-Сувейду; вновь обнаружили оружие производства США и Израиля в Даръа; взяли в плен нескольких джихадистов ИГ1 в юго-западной части Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): совместно с ВС Турции поводила обыски в северной части Африна.

«Исламское государство»1: предприняло попытку нападения на САА у авиабазы «Хальхала» на севере Эс-Сувейды; подозревается в убийстве двух гражданских лиц в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА к юго-западу от Алеппо; оказалась под обстрелом сил САР на севере Хамы; утверждала, что задержала разведчиков САА в Идлибе; открыла огонь по городу Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: готовит новых боевиков для атак позиций САА на севере Хамы.

Курды: пополнили свои ряды в провинции Хасака.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В течение всего дня в северной части провинции отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и силами вооруженной оппозиции. Как передавал в сети Twitter военный источник (leithfadel), в связи с участившимися нападениями исламистов «Тахрир Аш-Шам» Сирийская арабская армия (САА) атаковала опорные пункты исламистов на подступах к городу Сарраф в районе Курдских гор. Предполагается, что именно оттуда боевики выпускали дроны по позициям САА. В результате вооруженного противостояния силам САР удалось ликвидировать более 20 траншей джихадистов, а также занять несколько контрольно-пропускных пунктов. Во второй половине дня части САА также вели ракетные обстрелы позиций противника на окраинах населенных пунктов Джиср Аш-Шамаль и Аль-Байда, передавал Telegram-канал (Syrianow10).

Провинция Алеппо

В минувшие сутки возобновились интенсивные перестрелки между САА и джихадистами антиправительственных формирований на окраинах города Алеппо. По данным агентства новостей Al Masdar News, в первой половине дня под обстрелом «Джебхат Ан-Нусры»1*** оказался район Аль-Хамдания на юго-западе административного центра региона. К счастью, жертв со стороны мирных жителей удалось избежать. В ответ правительственные подразделения провели обстрелы укрепрайонов «Тахрир Аш-Шам» в пригороде Алеппо Ар-Рашидин, а также недалеко от населенного пункта Хувейр Аль-Исс. Отмечалось, что противники не вели взаимных обстрелов на данных территориях около месяца.

Курдские радикалы Отрядов народной самообороны (YPG) взяли на себя ответственность за организацию нападения на одного из полевых командиров «Сирийской свободной армии» (ССА), случившегося 28 июля. Высокопоставленный член ССА был застрелен недалеко от населенного пункта Джандарис у сирийско-турецкой границы на юго-западе Африна. Это подвигло боевиков «свободной армии» провести обыски на территориях кантона. При поддержке турецкой армии радикалы ССА патрулировали предместья населенного пункта Бюльбюль, о чем сообщал Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре вновь отмечались авианалеты западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Step_Agency), не менее трех боевиков «Исламского государства» были ликвидированы в результате беспорядочных авиаударов международного альянса по городу Ас-Суса. Позднее американские военные самолеты также атаковали районы населенного пункта Багуз Фаукани. Данные о потерях со стороны мирного населения до сих пор не оглашались. Напомним, предыдущие бомбардировки ВВС США на юго-востоке региона приводили к гибели десятков гражданских лиц.

Провинция Даръа

В провинции Даръа накануне продолжилась зачистка освобожденных районов от мин и СВУ, оставленных террористами подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Как передавал информационный портал Al Masdar News, в тайниках джихадистов были найдены оружие и боеприпасы производства США и Израиля. Кроме того, военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить подземные тоннели с размещенными в них тюрьмами исламистов.

Стало известно о том, что в районе населенного пункта Аш-Шаджара были захвачены несколько террористов ИГ. Сообщалось, что силы САР уже ведут переговоры с боевиками ИГ, действующими в Эс-Сувейде, в попытке прийти к соглашению об освобождении 14 женщин, похищенных радикалами, в обмен на взятых в плен джихадистов. Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики ИГ потребовали денежный выкуп за освобождение пленниц.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжились вылазки неизвестных боевиков, предположительно относящихся к числу террористов «Исламского государства». Недалеко от населенного пункта Хазан исламисты застрелили двух гражданских лиц, передавал оппозиционный интернет-портал Jisr TV. Обыски исламистов вооруженной оппозиции не привели к каким-либо результатам.

Вечером прогремел взрыв на севере провинции у города Маарет Мисрин. По данным военного источника в сети в Twitter (Syrianow10), СВУ детонировало на одном из постов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Оппозиционные СМИ заявляли, что бомба также была установлена боевиками ИГ, осуществляющими подпольную деятельность.

Провинция Хама

На севере региона в течение суток не утихали вооруженные стычки между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции. После провокационных обстрелов со стороны боевиков части Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по оборонительным сооружениям исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» и сотрудничающих с ней формирований. Как передавали военные источники в сети Twitter (MahmodHamway) и (MasarPressNet), ударам САА подверглись позиции радикалов в окрестных районах населенных пунктов Аль-Латамина, Маркаба и Кафр Зета. Никакой информации о потерях сторон все еще не поступало. Во второй половине дня оппозиционные источники заявили о том, что группировка «Джейш Аль-Изза» проводит интенсивные курсы обучения новых боевиков, с целью выступить против САА.

Провинция Хасака

Курдские СМИ заявили о том, что 58 новобранцев окончили курс обучения на тренировочных базах Демократических сил Сирии**** (SDF) и готовы вступить в ряды Отрядов народной самообороны (YPG). В свою очередь, местные активисты передавали, что молодые люди, завершившие подготовку, были набраны путем принудительной мобилизации, о незаконном проведении которой неоднократно сообщалось ранее. Напомним, мирное население, проживающее на подконтрольных курдам территориях, не раз проводило митинги, требуя прекратить массовые аресты мужчин, тем не менее курдские радикалы проигнорировали протесты сирийцев.

Провинция Эс-Сувейда

В провинции Эс-Сувейда возобновилось ожесточенное противостояние между правительственными силами и джихадистами «спящих ячеек» «Исламского государства». Информационное агентство Al Masdar News передавало, что террористы предприняли попытку атаковать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в районе военного аэродрома «Хальхала». По данным военных источников AMN, нападение боевиков было отбито при поддержке российской авиации. Столкнувшись с очередной вылазкой джихадистов, силы САР направили подкрепление на север региона, чтобы зачистить пустынные районы провинции от подпольных групп террористов. Напомним, многие военные эксперты убеждены, что боевикам ИГ удалось проникнуть на территории Эс-Сувейды благодаря поддержке американских сил, дислоцирующихся на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)