Адвокат рассказал, какое наказание ждет экстрадированного в США украинского хакера

Вашингтон, 1 августа. Гражданину Украины Федору Гладырю, которого власти США подозревают в хакерских атаках, может грозить длительный тюремный срок. Об этом сообщил адвокат экстрадированного в США украинца Аркадий Бух.

«Обвинения очень серьезные, и моему клиенту могут грозить десятилетия в тюрьме, если он будет осужден», — отметил Бух в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Минюст США выдвинул обвинения против трех украинцев, которые, по версии американских следователей, были связаны с хакерской группировкой FIN7.

Всех троих арестовали в Европе, при этом за океан уже переправлен только Гладырь, двое других фигурантов дела ожидают экстрадиции.