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Адвокат рассказал, какое наказание ждет экстрадированного в США украинского хакера
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    Адвокат рассказал, какое наказание ждет экстрадированного в США украинского хакера

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    Адвокат рассказал, какое наказание ждет экстрадированного в США украинского хакера

    Вашингтон, 1 августа. Гражданину Украины Федору Гладырю, которого власти США подозревают в хакерских атаках, может грозить длительный тюремный срок. Об этом сообщил адвокат экстрадированного в США украинца Аркадий Бух.

    «Обвинения очень серьезные, и моему клиенту могут грозить десятилетия в тюрьме, если он будет осужден», — отметил Бух в интервью РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно, что Минюст США выдвинул обвинения против трех украинцев, которые, по версии американских следователей, были связаны с хакерской группировкой FIN7.

    Всех троих арестовали в Европе, при этом за океан уже переправлен только Гладырь, двое других фигурантов дела ожидают экстрадиции. 

    Адвокат рассказал, какое наказание ждет экстрадированного в США украинского хакера

    Автор: Федор Веснин
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