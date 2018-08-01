Сирия, 1 августа. Сотрудники ЦПВС организовали доставку гумпомощи в Алеппо. ВВС Сирии приступили к боевым вылетам в провинции Эс-Сувейда. Новый взрыв произошел у КПП «Ан-Нусры»*** к северу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками в районе трассы М4 на севере Латакии; провели боевые вылеты на северо-востоке провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство»1 : подозревается в организации взрыва на КПП «Ан-Нусры» севернее Идлиба; заявляют о потерях САА в северной части Эс-Сувейды.

«Джейш Аль-Изза»: готовит новых бойцов для нападений на позиции САА на севере Хамы.

ВС Турции: приступили к строительству магистрали Килис — Джараблус — Аль-Бабна на северо-западе Алеппо.

Провинция Латакия

На северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) у границы между провинциями Идлиб и Латакия не прекращаются вооруженные столкновения между силами незаконных вооруженных формирований и правительственной армией. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (islamicworldupd), противники ведут бои недалеко от линии соприкосновения сил сторон в районе деревни Джиср Аш-Шамаль, расположенной на магистрали М4, пролегающей через территории соседнего Идлиба. На данный момент никаких новых сведений о потерях противников не поступало. Напомним, в первой половине дня поступала информация о том, что часть укреплений исламистов, в том числе около 20 траншей, были уничтожены.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (RealNewsAleppo) сообщает о том, что российский Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гуманитарного груза в район Карам Аль-Дада в административном центре провинции. Наборы с продовольствием были распределены среди нуждающихся жителей Алеппо.

Между тем Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передает, что турецкие силы приступили к строительству стратегической трассы на северо-западе провинции. Шоссе, пролегающее через населенные пункты Килис, Джараблус и Аль-Баб, соединит территории Турции и Сирии. Напомним, Анкара закрепилась на данных территориях после завершения военной операции «Оливковая ветвь», направленной на зачистку Африна от курдских вооруженных формирований. В марте союзникам удалось нанести поражение радикалам из Отрядов народной самообороны (YPG), однако, несмотря на это, турецкие военнослужащие продолжают оставаться на территории САР.

Провинция Идлиб

К северу от Идлиба произошло новое нападение неизвестных радикалов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Syrianow10), на окраине города Маарет Мисрин на одном из контрольно-пропускных пунктов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, детонировало взрывное устройство. По предварительным данным, никто из гражданских лиц или исламистов антиправительственной группировки не пострадал. Местные активисты уверены, что за организацией взрыва стоят так называемые «спящие ячейки» «Исламского государства», действующие подпольно. В первой половине дня также сообщалось о нападении группы неизвестных неподалеку от населенного пункта Хазан, что привело к гибели двух местных жителей. Напомним, террористы ИГ1 рассредоточились на подконтрольных боевикам оппозиции территориях в феврале, после того как силами САР при поддержке ВКС России был уничтожен анклав террористической группировки на востоке Хамы.

Провинция Хама

Интернет-порталы, подконтрольные антиправительственной организации «Джейш Аль-Изза», опубликовали фотографии, на которых запечатлены боевики, проходящие интенсивный курс подготовки к боевым действиям в северной части региона. В силу того, что в последнее время напряженность между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами на севере Хамы заметно обострилась, исламисты начали усиленно готовить новых радикалов. Джихадисты заявили, что намерены развернуть дополнительные отряды на линии разграничения сил с правительственными войсками в ближайшее время. Напомним, вооруженные стычки на севере провинции были инициированы боевиками. Силы САР, в свою очередь, вынуждены открывать ответный огонь.

Провинция Эс-Сувейда

Ранее сегодня поступали данные о возобновившихся столкновениях между радикалами подпольных групп ИГИЛ1 и правительственными войсками на севере Эс-Сувейды. Медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», опубликовал неподтвержденные данные о том, что в ходе вооруженных столкновений в районе авиабазы «Хальхала» Сирийская арабская армия (САА) понесла потери в военной технике. На данный момент официальные источники данную информацию не подтверждали. Напомним, атака исламистов была отбита при поддержке военных самолетов ВКС РФ.

Между тем сирийская авиация также возобновила боевые вылеты в пустынных районах провинции. Точечным авиаударам ВВС САР подверглись укрытия боевиков на северо-востоке региона, предает в сети Twitter военный источник (Sohayb_Masri1). Сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)