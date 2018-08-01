Губернатор Чукотки доложил Путину о зарплатах врачей в 180 тыс. рублей

Москва, 1 августа. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что средняя зарплата врачей в регионе составляет 180 тысяч рублей. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Копина, обеспеченность врачами на Чукотке является одной из самых высоких в стране. В настоящее время свободными остаются всего лишь 12% вакансий. При этом медицинское присутствие есть в каждом населенном пункте Чукотки.

В ходе встречи Владимир Путин поинтересовался у губернатора размером зарплат медиков. Копин отметил, что размер зарплаты медицинского специалиста зависит от состояния экономики.

«Экономика нам задает высокую планку. Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тысяч рублей, соответственно, у врача она 180-186 тысяч рублей», — доложил губернатор.

Он также добавил, что размер зарплаты учителей составляет 100% от средней зарплаты. По словам Копина, чукотские учителя получают около 90 тысяч рублей в месяц.