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Эксперт рассказал, на чем смогут сэкономить пассажиры поездов-лоукостеров
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    Эксперт рассказал, на чем смогут сэкономить пассажиры поездов-лоукостеров

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    Эксперт рассказал, на чем смогут сэкономить пассажиры поездов-лоукостеров

    Москва, 1 августа. Дочерняя компания РЖД намерена ввести новый класс поездов – лоукостеры. Эксперт рассказал, на чем сэкономят пассажиры подобных поездов.

    По словам главного научного сотрудника ВНИИИ железнодорожного хозяйства Виктора Богданова, внедрение такого класса поездов оправдано. Старые вагоны являются некомфортными для пассажиров, однако их можно отремонтировать.

    «Они будут модернизированные, приличные и удовлетворяющие каким-то требованиям комфорта. Так что если внутри что-то переделать и оставить их в строю  — вопросов нет»,  — передает его слова Nation News.

    Он отметил, что поезда «эконом-класса» не станут «сущим кошмаром» для пассажиров. Несмотря на отсутствие в них кондиционера и биотуалета,  РЖД модернизирует их под какие-то требования комфорта.

    «Может быть, от старых вагонов вообще останется лишь «коробка»»,  — заявил эксперт.

    Он отметил, что перевозчик не заинтересован в том, чтобы пассажирам было некомфортно в лоукостерах, ведь в подобном случае, никто не станет пользоваться подобными услугами.

    Автор: Денис Коробейников
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