Сирия, 2 августа. Боевики готовят в Идлибе новую провокацию с применением химоружия. Несколько жителей провинции Дейр-эз-Зор погибли под обстрелом курдов в ходе разгона мирной акции протеста. Террористы ИГ1 открыли огонь со стороны Хаджина по западному берегу Евфрата, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов в западных окрестностях Алеппо; нанесли урон отрядам «Тахрир аш-Шам» в ходе серии ответных ударов на северо-востоке Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с «Ахрар аш-Шам» и другими группировками планируют провокацию с химоружием на севере Идлиба; усиливает оборону к юго-западу от Алеппо.

Курды: убили, ранили и арестовали большое количество жителей города Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор в ходе разгона мирной акции протеста.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): открыло огонь со стороны Хаджина по западному побережью реки Евфрат.

Международная коалиция: активизировала военную деятельность в районе к юго-западу от Ракки.

Провинция Латакия

В районе горной цепи Джабаль Аль-Акрад на северо-востоке провинции Латакия возобновились обстрелы боевиков, сообщает местный информационный Facebook-канал Lattakia News Network. Отряды исламистов — предположительно из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» — выпустили несколько мин по расположениям Сирийской арабской армии (САА) и близлежащему району жилой застройки. В рядах войск САР обошлось без потерь. Никто из местных жителей, согласно предварительной информации, тоже не пострадал. Террористы, в свою очередь, понесли значительный урон в результате ответного огня САА по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

Бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных «Ан-Нусре» исламистских формирований активно усиливают оборону к юго-западу от Алеппо вблизи границы с провинцией Идлиб. По данным Aleppo Media Center, джихадисты в настоящий момент формируют новые командные пункты и минируют территории на основных дорожных направлениях в этом районе.

Террористы «Тахрир аш-Шам» несколько раз открывали огонь по позициям правительственных сил и жилым кварталам на окраине Алеппо, в том числе недалеко от пригорода Рашидин. Военный источник в Twitter (@watanisy) позже сообщил об ответных обстрелах войск САР, по итогам которых было ликвидировано несколько членов «Ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль, расположенном в нескольких километрах к северу от Меядина на восточном побережье Евфрата, погибли несколько местных жителей, убитых курдскими радикалами Демократических сил Сирии (SDF)**** в ходе разгона мирной акции протеста. По данным Euphrates Post, население выступало против присутствия курдов и курирующих их военнослужащих США в регионе. Также отмечается, что еще несколько человек были тяжело ранены бойцами SDF, ряд демонстрантов были заключены под арест.

Позиции сирийских войск в районе поселения Аль-Мусаллаха подверглись обстрелу с противоположного берега — со стороны города Хаджин, где до сих пор дислоцируются террористы «Исламского государства». Новостной Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran) передает, что потерь нет. Сейчас подразделения САА готовятся нанести ответные удары по отрядам ИГ, которые продолжают проявлять высокую активность в регионе, несмотря на начавшуюся еще в прошлом году операцию курдов и США в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Военные источники информагентства Fars News сообщают, что в населенном пункте Акрабат на севере провинции Идлиб состоялась встреча главарей вооруженных исламистских группировок и представителей некоторых иностранных спецслужб. Одной из ключевых тем была подготовка к новой провокации с использованием химического оружия против мирного населения и последующим обвинением в этом правительственной армии САР. В обсуждении принимали участие члены более десяти джихадистских формирований, в том числе «Джебхат ан-Нусры» и протурецких группировок «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», а также многих других бандгрупп.

Провинция Ракка

Местные активисты отмечают активизацию деятельности американских военнослужащих в районе к юго-западу от Ракки, в частности — недалеко от города Аль-Хамам. Курдский источник в Twitter (@ClaudiaAlMina) утверждает, что силы международной коалиции, возглавляемой США, ведут на этом направлении спецоперации против подпольных ячеек «Исламского государства». Кроме того, сообщается, что во время последних атак будто бы были ликвидированы несколько террористов ИГ, а также обнаружен ряд схронов с вооружением джихадистов. Эксперты, впрочем, отмечают, что Ракка была отбита у ИГИЛ еще осенью 2017-го, но, несмотря на столь долгий срок, курды и американцы до сих пор не завершили зачистку данных территорий от остатков отрядов боевиков и заложенных ими мин и СВУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)